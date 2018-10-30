Bilgi Üniversitesi emekçileri sendikalı oldu, üniversite itiraz etti

Uzun yıllardır sendika mücadelesi veren ve Sosyal-İş Sendikası'nda örgütlenen Bilgi Üniversitesi emekçileri toplu sözleşme için yeterli sayıya ulaşırken, üniversite yönetimi yetki itirazında bulundu.
Konuya ilişkin bir basın açıklaması yapan sendikalı işçiler, üniversitenin kararını gözden geçirmesini ve yetki itirazını geri çekmesini talep etti.
"Dokuz yıllık bir mücadelenin sonucu sayı hesabına indirgenemez" diyen Bilgi Üniversitesi emekçileri, "Toplu sözleşme yetkimizi alana kadar durmayacağız. 9 yıldır vazgeçmedik, vazgeçeyeceğiz" ifadelerini kullandı.