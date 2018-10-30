Bilgi Üniversitesi emekçileri sendikalı oldu, üniversite itiraz etti

Dokuz yıldır sendika mücadelesi veren Bilgi Üniversitesi emekçileri, toplu sözleşme için yeterli sayıya ulaşırken, üniversite yönetimi yetki itirazında bulundu. Sendikalı işçiler üniversitenin bu hamlesine bugün bir basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

soL - İstanbul