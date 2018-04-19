Bilecik'in seçim değerlendirmesine 'rötuş'

TÜSİAD Başkanı Bilecik dün "İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz" demişti. Bugün TÜSİAD adına yapılan yazılı açıklamada "Seçimlerin zamanında yapılması beklentimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Bununla birlikte seçim kararının ülkemiz açısından en iyi sonuçlara vesile olmasını diliyoruz" denildi.

Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, dün diğer sermaye örgütlerinden farklı bir şekilde "İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz" açıklaması yapmıştı. TÜSİAD dışındaki sermaye örgütleriyse memnuniyetlerini dile getirmişti. Bugün TÜSİAD adına yapılan yazılı açıklamada daha dikkatli ifadeler kullanıldığı dikkat çekti.

Dün erken seçim kararına yönelik ilk tepkilerden biri TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten gelmişti. Bilecik, Bloomberg'e yaptığı açıklamada iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, "2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk" demişti. TÜSİAD tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada "Öngörülebilirlik ve ekonomik reformlara öncelik verilmesi açısından seçimlerin zamanında yapılması yönündeki beklentimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Bununla birlikte alınan erken seçim kararının ülkemiz açısından en iyi sonuçlara vesile olmasını diliyoruz" denildi.

Seçimlerin özgür, demokratik ve adil bir ortamda yapılması, ekonomik istikrara azami özen gösterilmesi, seçimlerin ardından ekonomik reformlara odaklanılması gibi dilekler iletilirken Bilecik'in açıklamasındaki memnuniyetsizlik ifadesine yer verilmediği görüldü.