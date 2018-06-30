Beylikdüzü'ndeki Arçelik Çerkezköy'e taşındı: 500 işçi işinden oldu

Beylikdüzü’de bulunan Arçelik, Çerkezköy'e taşındı. Çerkezköy’e gidemeyen 500 işçi işten ayrılmak zorunda kaldı. İşten ayrılan işçiler ise ücretlerinin ve tazminatlarının halen ödenmemesine tepkili.

İstanbul Beylikdüzü’de bulunan Arçelik’in Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine taşınması sebebiyle, Çerkezköy’e gidemeyen 500 işçi işten ayrılmak zorunda bırakıldı.

Evrensel’de yer alan habere göre yaklaşık bir yıldır peyderpey taşınan Arçelik’te, Çerkezköy’e gitme olanakları bulunmayan 500 işçi cuma günü işten ayrılmak zorunda kaldı.

Öte yandan 2 Temmuz’da taşınacağı söylenen fabrikada taşınmanın eylül ayına ertelendiği ifade ediliyor. Çalışmanın devam ettiği fabrikada bazı bantlar taşınırken, Çerkezköy’den 5 otobüs işçi ise çalıştırılmak üzere Beylikdüzü’ne getiriliyor. Her gün Çerkezköy’den Beylikdüzü’ye gelen işçiler, “Yarasa olduk. Geç gidiyoruz. Geç uyuyoruz” diyerek yaşadıkları durumu anlatıyor.

AYRILMAK ZORUNDA KALAN İŞÇİLERE ÜCRETLERİ HÂLÂ ÖDENMEDİ

İşten ayrılan işçiler ise ücretlerinin ve tazminatlarının halen ödenmemesine tepkili. Kendilerine 6 Temmuz’da ödeneceği bilgisi verildiğini söyleyen işçiler, “Neden paramız hemen verilmiyor. Aylar öncesinden işten çıkacağımız belliydi. 6’sına kadar neden bekliyoruz. Tatile gideceğiz, 5 kuruş para yok cebimizde. Onun için bekliyoruz” diye konuştu.