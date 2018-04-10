Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler eylemde: İşimizi geri istiyoruz

Beşiktaş Belediyesi'nde işten atılan taşeron işçiler, TKP'nin de desteğiyle belediye önünde eylemlerini sürdürdü. Genel-İş sendikasının işten çıkarmalar konusunda ses çıkarmadığını söyleyen işçiler, CHP'li belediyeyi alkış ve sloganlarla protesto etti.

İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nde "arşiv araştırması" ve "güvenlik soruşturması" bahaneleriyle işten atılan taşeron işçiler, belediye önünde direnmeye devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerinin destek verdiği eylemlerde işçiler CHP'li belediyeyi alkış ve sloganlarla protesto etti. "Susma sustukça sıra sana gelecek", "İşçiyiz haklıyız hakkımızı alacağız" sloganlarının atıldığı eylemde işçiler, Genel-İş sendikasının da haklarını savunamadığını vurguladılar.

Ataşehir Belediyesi'ndeki taşeron işçilerin örgütlü mücadeleyle haklarını geri aldıklarını hatırlatan işçiler, bir basın açıklamasıyla eylemi sürdürdüler.

İşçiler adına açıklamayı okuyan Erkan Pelit şunları söyledi:

"Bizler Beşiktaş Belediyesi'nde haksız ve hukuksuz şekilde işten atılan işçileriz. 2 Nisan'dan itibaren herhangi bir açıklama yapılmadan arkadaşlarımız işten atılmaya başlandı. Gerekçe olarak da 696 sayılı KHK ile yapılan güvenlik soruşturmaları ve arşiv taraması önümüze sürüldü. KOnuyla ilgili Genel İş sendikası İstanbul 1 nolu şubenin olaydan zaten haberi olduğunu öğrendik. Şube başkanı Mehmet Pehlivan ve şube sekreteri Taner Yayla hçbir şekilde işçinin yanında olmayacaklarını, aksi halde yerlerine kayyum atacağını söyleyerek komik bir cevap verdi. Belediyeden de kendimize muhatap bulamadık. Sadece dün belediye başkan yardımcısı Ferdi Bülbül, konunun görüşüldüğünü, perşembe günü çözeceklerini söyledi. Bu sözün tutulmasını bekliyoruz. Ataşehir'de atılan adımın Beşiktaş Belediyesinde de atılmasını bekliyoruz. Direne direne, birleşe birleşe kazanacağız."

Beşiktaş Belediyesi'nde toplam 30 işçi direnişe katılıyor ancak 57 işçini aynı gerekçeyle işten atıldığı tahmin ediliyor.