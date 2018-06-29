Beş TEDAŞ işçisinin ölümüyle ilgili davada karar: 182 bin lira ceza

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2012 yılında donarak hayatını kaybeden beş işçinin davasında yeni karar bugün açıklandı. Altı sanığa 36 bin 450’şer lira para cezası verilirken, beş işçinin ölümü toplam 182 bin lira ile örtülmüş oldu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2012 yılında, Karasu-2 Hidroelektrik Santral Sulama Göleti'nde yer alan elektrik direğini tamir ederken botlarının alabora olan beş TEDAŞ işçisi donarak hayatını kaybetmişti. Beş TEDAŞ işçisinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yeniden yargılanan altı sanık, 36 bin 450'şer lira para cezasına mahkum edildi.

Daha önce çarptırıldıkları hapis cezasının para cezasına çevrilmesinin ardından karar temyize götürülmüştü. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise sanıklara eksik ceza verildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Tekrar aynı kararı veren mahkemenin sonucu beş işçinin bedeli için 182 bin 250 lira oldu.

GÖZ GÖRE GÖRE DONMUŞLARDI

Boğularak öldükleri iddia edilen 5 işçinin asıl ölüm nedeni sonradan anlaşılmış, işçilerin donarak öldüğü ortaya çıkmıştı. Bir helikopter ya da bot gönderilerek kurtarılacağı anlaşılan işçiler için hiçbir müdahale gerçekleşmemişti.