Berkin Elvan'ın annesi de 'arşiv araştırması' bahanesiyle işten atıldı!

AKP'nin "taşerona kadro" sözü adeta bir işçi kıyımına dönüştü. Kamu kurumlarında eski hükümlülerin kadro dışı bırakılmasının ardından, şimdi işçilere yeni bir operasyon çekiliyor. Kurum temsilcisi ve valilik temsilcisinden oluşan komisyonlar, polisten gelen "arşiv araştırması" ve "güvenlik soruşturması" adı altındaki belgeleri bahane ederek binlerce işçiyi tasfiye ediyor. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da "arşiv araştırması"na takılarak işten çıkarılanlar arasında.

Türkiye genelinde taşeron işçilere yönelik "arşiv araştırması" ve "güvenlik soruşturması" adı altında tasfiye operasyonları sürüyor. Kadro bekleyen binlerce taşeron işçisi, bu iki bahaneyle işsiz bırakılıyor.

İstanbul'un ilçe belediyelerinde, değişik kentlerdeki diğer belediye ve kamu kurumlarında kadro bekleyen taşeron işçileri, "Arşiv araştırmasından olumsuz sonuç geldi" ve "Güvenlik soruşturmasını geçemediniz" gibi bahanelerle işten çıkarılıyor.

Geçen Ocak ayında taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin KHK'nin ardından, çıkarılan yönetmelik gereğince "eski hükümlüler", "terör ve cinsel saldırı suçundan ceza alanlar" elenmiş, kimisi kadro sınavına girememiş, kimisi de listelerden çıkarılmıştı. Bu ilk tasfiye operasyonundan sonra şimdi de ikinci bir tasfiye dalgası başladı.

Kurum temsilcisi ve valilik temsilcilerinden oluşan komisyonlar, polisten gelen "arşiv araştırması" ve "güvenlik soruşturması" adı altındaki belgeleri bahane ederek, çok sayıda işçiyi kadroya almıyor. Bu yöntemin, AKP'nin yeni kadrolaşma yöntemi olduğu ifade ediliyor.

BERKİN ELVAN'IN ANNESİ DE "ARŞİV ARAŞTIRMASI"NA TAKILDI, İŞTEN ÇIKARILDI

İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde "arşiv araştırması" ve "güvenlik soruşturması" bahanesiyle işten çıkarılan 110 taşeron işçisi arasında, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Gülsüm Elvan, bugün belediye önündeki oturma eylemine katıldı.

Berkin’in annesi olduğu için işten çıkarıldığını söyleyen Gülsüm Elvan, “Benim oğlumu bir ekmek alırken öldürdüler bana da bir ekmeği çok gördüler. Benim işten çıkarılma gerekçem Berkin Elvan’ın annesi olmamdan başka bir şey değil. Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

EGE ÜNİVERSİTESİ İŞÇİLERİ DE "GÜVENLİK SORUŞTURMASI" BAHANESİYLE İŞTEN ATILDI

Ege Üniversitesi'nde taşeron işçisi olarak çalışan 450 işçi de "arşiv araştırması" ve "güvenlik soruşturması" bahaneleri öne sürülerek işten çıkarıldı.

İşsiz kalan Ege Üniversitesi işçileri, bugün Ege Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplandı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı açıklamasında, Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışan 450 taşeron işçinin kadroya geçemediklerini söyledi. İşsiz kalan Ege Üniversitesi çalışanları, kendilerine herhangi bir bilgi ve gerekçe sunulmadığını belirttiler. İşçilerin bahane edilen maddeye dayandırılacak, güvenliğe engel bir sicil kaydının olmadığı belirtildi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplanan işçilere çevre halk da alkışlarla destek verdi.

Ege Üniversitesi işçileri, kadroya geçemediklerini ve işsiz kaldıklarını öğrendikten daha sonra, Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafindan "657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirten şartlara uygun olunmaması nedeniyle sağlanmamıştır" açıklaması yapılmıştı.

ADANA BELEDİYESİNDE DE 1700 İŞÇİ ARŞİV ARAŞTIRMASI BAHANESİYLE İŞTEN ÇIKARILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 1700 taşeron işçi ve şirket işçisi, 'güvenlik soruşturması ve arşiv taraması' gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi sitesinde iş durumlarını sorgulattıklarında “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu: Olumsuz, Şirkete geçiş durumu: Ret” ibaresi ile karşılaşan işçiler, kendilerine bir açıklama yapılmamasına tepkili.