Bergama'da DİSK üyesi işçiler istifaya zorlanıyor

2019 yerel seçimleri sonucunda AKP’ye geçen İzmir Bergama Belediyesi, DİSK üyesi işçilerine Hak-İş’e üye olmaları yönünde baskı yapıyor.

2019 yerel seçimleri sonucunda AKP’ye geçen İzmir Bergama Belediyesi’nin, DİSK üyesi işçilerine Hak-İş’e üye olmaları yönünde baskı yaptığı belirtildi.

Ajans Bergama'da yer alan habere göre, Bergama Belediyesi’nde çalışan ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na üye olan işçilerin, İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal tarafından çağırılarak, sendika değiştirmelerine yönelik "baskı ve tehdit" edildikleri bir süredir iddia ediliyordu. Aynı iş kolunda yer alan ve Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye olmaları yönünde istifaya zorlanan işçiler için dün oturma eylemi yapıldı. Ardından gerçekleşen basın açıklamasında, DİSK Genel-İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Şükret Sevgener, “Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sözleşmelerine imza atılan İLO ilkelerini ihmal ederek, Türk Ceza Kanunu’nun 118’inci maddesine göre alenen suç işlediğini” söyledi. Bergama Belediyesi’ne seslenen Sevgener, işçilerin kendi sendikalarını seçebilme özgürlüklerinin baskı ve tehdit ile önüne geçilmesinin insanlık suçu olduğunu, bu suçun işlenmesine göz yummayacaklarını da vurguladı.

DİSK Genel-İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Şükret Sevgener, daha önce Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şerif Topal’ın önceki belediye yönetimi tarafından memuriyet ile bağdaşmayan hareketler içerisinde olması nedeniyle bir süre açığa alındığı da belirtildi.