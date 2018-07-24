Berat Albayrak'ın 'ekonomide uyum' toplantısına kimler katıldı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün bir araya geldiği ekonomist, bankacı, köşe yazarlarının bileşimi netleşti. Yandaş isimlerin yanısıra daha mesafeli olduğu izlenimi veren 'piyasa ekonomistleri'nin de davet edildiği görülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün bazı ekonomistlerle bir araya gelmişti. Albayrak'ın daha çok "dinleyici" olduğu belirtilen toplantıya katılanların tam listesi belli oldu.

Türkiye gazetesinin haberine göre Albayrak’ın düzenlediği toplantıya katılan isimler şöyle sıralandı: Deniz Gökçe, Kerem Alkin, Burak Saltoğlu, Burak Arzova, Erhan Aslanoğlu, Tahsin Yazar (Bakan Danışmanı), Ömer Demirhan (Bakan Danışmanı), Murat Sağman, Nurullah Gür, Şant Manukyan, Özcan Kadıoğlu, Bülent Aksu (Bakan Danışmanı), Ertuğrul Altan (Bakan Danışmanı), Erdal Sağlam, Atılım Murat, Cem Demiroğlu, Haluk Bürümcekçi, Cevdet Akçay ve Şeref Oğuz.

Kerem Alkin, Şeref Oğuz gibi AKP yönetimine yakın isimlerin yanısıra çalıştıkları kurumlar ya da formasyonları nedeniyle siyasi iktidara daha mesafeli olduğu izlenimi veren Şant Manukyan (İş Yatırım), Burak Saltoğlu (Boğaziçi Üniversitesi), Haluk Bürümcekçi (Eski Finansbank Baş Ekonomisti) gibi isimlerin davet edilmiş olması dikkat çekti. "Piyasa ekonomisti" olarak "ağırlık sahibi" isimlerin Albayrak'ın "iletişim stratejisi" çerçevesinde çağrıldığı düşünülüyor.

'ANAHTAR KELİME UYUM'

Toplantıda Albayrak'ın ekonomi politikalarını belirlerken “daha güçlü iletişim” vurgusu yaptığı aktarıldı: “Genel stratejilerimizle birlikte, iletişim planı da çalışıyoruz. Aynı hedef doğrultusunda, hızlı, eşgüdümlü bir iletişim stratejisini tüm paydaşlarla uygulayacağız. Bu sistemin içerisindeki her bir paydaş bizim için kıymetli, her birinin görüşlerinden, yaklaşımlarından maksimum faydalanmak zorundayız. Çünkü küresel rekabette, ülke olarak siz bir seviyeye talipseniz, bu iletişim çerçevesi de olmak zorunda. Bu dönemin en kritik ve anahtar kelimesi ‘uyum’ olacak. Akademik camiayı, ekonomi yazarlarını, medyadaki isimleri periyodik toplantılarla dinleyeceğiz. Herkesin aklına ihtiyacımız var. Burada, bütün paydaşların uyumu, koordinasyonu, iletişimiyle, üzerine koya koya gittiğimiz çerçevede çok daha güçlü fotoğraf çıkacak.”

Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde gerçekleşen toplantının, 2,5 saat sürdüğü, Albayrak'ın "uzun ve detaylı" notlar aldığı da belirtildi.