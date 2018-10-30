Berat Albayrak kurdaki dalgalanmayı 12 Eylül ile karşılaştırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Meclis’te yaptığı açıklamada, Ağustos ayında kurda yaşanan dalgalanmayı 12 Eylül darbesi ile karşılaştırarak dalgalanmanın 'yabancı bir ülkeden planlandığını' öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Meclis’te devam eden bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, ekonomideki dalgalanmaların yabancı bir ülkenin başkentinde planlandığını iddiasında bulundu.

Türkiye'nin Ekim ayı itibariyle normalleşme sürecine girdiğini belirten Albayrak, "10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. 12 Eylül'de bile olmayan bir saldırıyla karşılaştık. Türkiye Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine girdi" ifadelerini kullandı.

'2019 PİYASALARA GÜVEN VEREN BİR YIL OLACAK'

Albayrak, "Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok. Türkiye ekonomisi Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine başladı. 2019 yılı piyasalara güven veren yıl olacak" yorumunda bulundu.

Albayrak, 2019 yılı bütçesinin tarihi bir bütçe olacağını öne sürerek, "Yeni sistemin ilk bütçesi olmasının yanında, 2018 yılında yaşananları ortaya koyduğu gerçeklikler hasebiyle çok farklı adımların öngörülerek, hesap edilerek hazırlandığı bir bütçedir" değerlendirmesinde bulundu.

'DOSTLUK BİTTİ, ALTERNATİF YOK'

Rusya'dan alınması planlanan hava savunma sistemi S-400 ile 2012 yılında ABD savunma sistemi patriotların ekonomik boyutuna işaret eden Albayrak, şöyle konuştu:

Bölgede ve küresel süreçlerde yaşanan ekonomik konulara çok daha güçlü bir finansal mimari ile yaklaşmamız gerektiğini gördük. 'Dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, müttefiklerimiz, sevelim sevilelim' değil... Bu cümleyi Avrupa ve Amerika'daki toplantılarda da kullandım. Patriot krizinde bunu yaşadık. Sınır ötesinden ülkeme füze yağacak savunma sistemi isteyeceğim, yok. 'Parasını vereyim sat' yok. Alternatif yok. Bu saldırma değil savunma füzesi, hani empati. Bu bize neyi öğretti? Demek ki bizim enerjide, ekonomide, güvenlikte her senaryoya hazırlıklı olmamız lazım.

Albayrak, gelecek dönemde daha sıkı bir bütçe ve harcama politikası ortaya koyacaklarının altını çizerek, "İnşallah 2018, yüzde 2'nin altındaki bütçe açığı hedefini tutturacağımız, yine piyasalara güven veren ve güçlü bir duruş sergilediğimiz bir yıl olacak." diye konuştu.

YAPILANDIRMAYA 5 MİLYON BAŞVURU

Berat Albayrak, yeni Yapılandırma Kanunu kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 950 bin 136 mükellefin başvuruda bulunduğunu ve 69 milyar 932 milyon 102 bin 383 liralık yapılandırma gerçekleştiğini belirtti.