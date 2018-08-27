Berat Albayrak Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü: Dolar yerine avro kullanılabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştü. Albayrak, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtirken dolar yerine avro kullanımını da gündeme getirdi. Avro kullanımının TL'nin değerini koruma konusunda ek avantaj yaratıp yaratmayacağı çok tartışmalı görünüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Paris'te Fransa Ekonomi Bakanı Bruno La Maire ile bir araya geldi. Albayrak iki ülke arasındaki ticaret hacminin 14 milyar avrodan 20 milyara çıkarılmasını hedeflediklerini söylerken dolar yerine avro ile ticareti geliştirmeye de işaret etti.

Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alındığı bildirildi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ilk sözü alan La Maire, öncelikle ABD'nin Türkiye ve Avrupa'ya yönelik haksız yaptırımların görüşüldüğünü belirtti.

La Maire, "Türkiye'deki durumun istikrara kavuşması Avrupa ve Türkiye'deki herkesin çıkarına. Türkiye'nin mümkün olan her türlü araçla yapısal reformlara devam etmesi hayati önemde. Bu yüzden Fransa ve Türkiye görüşmeleri çok önemli bir görüşmeydi" ifadelerini kullandı.

DOLAR YERİNE AVRO İLE TİCARET

Bakan Albayrak, "Sıcak bir ortamda başbaşa ve heyetlerarası geçen görüşme"de ABD'nin Türkiye ve AB'ye yönelik siyasi motivasyonla atılan yaptırımların görüşüldüğünü belirtti. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"İki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık. Fransa bu sağlıksız adımlar karşısında dostluğunu esirgemedi. İki ülke arasındaki 14 milyar avroluk ticaret hacmini 20 milyar avroya çıkarmayı konuştuk.

Atılan adımlar Amerika'nın itibarını zedelediği gibi yalnızlaştırdı. Dolar, küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybetti. Avro ile ticareti ileri taşıma konusu önem kazanıyor."

Albayrak, anlaşmaya uymayan vergilerin Dünya Ticaret Örgütü'ne taşınması konusunu da ele aldıklarını belirterek "Birlikte hareket etmek iki ülkenin çıkarına olacağı çok açıktır. İran konusunu konuştuk. Türkiye bölgedeki istikrarlı liman olan çok nadir ülkelerden biridir. Bugün bir kez daha bunu ortaya koyduk ki Amerika ve İran konusunda da aynı şekilde düşünüyoruz ve birlikte hareket etme kararı aldık" dedi.

LE MAİRE: TÜRKİYE'DEKİ İSTİKRAR, FRANSA VE AVRUPA AÇISINDAN ÖNEMLİ

Fransız bakan Le Maire, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de istikrarın Türkiye, Fransa ve Avrupa açısından önemine dikkat çekti, mevcut durumun en çok "Türk şirketleri ve Türk halkını olumsuz etkilediğini" söyledi. Le Maire, görüşme sırasında Albayrak'ın "Türkiye'de kalıcı büyüme ve uzun vadeli kalkınma için yapısal reformlar gerçekleştirileceği konusundaki iradelerini bir kez daha dile getirdiğini" de belirtti. Fransa'nın bu alana "mutlak öncelik" verilmesini savunduğunu dile getirdi.

FRANSIZ ŞİRKETLERİNE GÜVENCE

Le Maire, Fransa ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını da aktardı. Fransa'nın Türkiye'de iş yapan Fransız şirketlerini ve Türkiye ile iş yapmak isteyecek mevcut ve potansiyel yatırımcıları desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Bu desteği, "ikili ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmenin en iyi yolu" olarak tanımladı. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için 1987 yılında imzalanan karşılıklı vergi sözleşmesinin güncellenmesi için girişim başlatıldığını söyledi.

'İRAN KONUSUNDA BAĞIMSIZ FİNANS KANALLARI OLUŞTURULABİLİR'

Fransız bakan, ülkesinin ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği İran nükleer anlaşmasına inanmaya devam ettiğini belirterek, ticari ilişkilerde "Fransa ve Avrupa'da stratejik çıkarlar temelinde kurallarını kendilerinin belirleyeceği bağımsız finans kanalları oluşturulabileceği" mesajı da verdi.

DOLAR YERİNE AVRO KULLANILABİLİR Mİ?

Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yarısı AB üyesi ülkelere yönelik ve ihracattan elde edilen gelirlerde de avronun aynı oranda payı bulunuyor. Ancak ithalatta doların ağırlığı bulunuyor. Türkiye'nin ithalatında Çin, Rusya, İran, ABD başta olmak üzere AB üyesi olmayan avro kullanmayan ülkelerin payı yüzde 65 civarında. Bu ülkelerin dolar yerine avro kabul etmesi söz konusu olabilir. Bu noktada bir başka önemli kısıt da Türkiye ithalatında önemli bir pay oluşturan petrol, doğalgaz, demir cevheri, hurda demir, kimyasal ürünler gibi hammadde ve ara mamullerin fiyatlarının dünya ölçeğinde dolar üzerinden belirleniyor olması. Alışverişte avro kullanımı mümkün olsa da baz fiyat dolar. Kaldı ki avro/TL paritesinin de önemli belirleyenlerinden biri doların değeri.