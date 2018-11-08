Belediye Başkanı işçiyi tokatladı!

İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, temizlik işçisi Yunus Narin'i tokatladığı iddia edildi. İşçi Narin, kendisini tokatlayan Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar’ın, temizlik işlerinde çalışan 30 yaşındaki işçi Yunus Narin’e tokat attığı öğrenildi.

Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre işçi Yunus Narin, olayın ardından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Narin, 7 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen olay için verdiği ifadede delillerini savcılığa sundu.

Başkan Serkan Acar’ın, personelle yapılan kahvaltılı program sonrasında hastalık durumlarında bile çalışanlara izin verilmediğini söyleyen ve bu yüzden rapor almak zorunda kaldıklarını ileten Narin’e tepki gösterdiği belirtildi. Daha sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığını gerekçe göstererek işçi Yunus Narin’in yanına gelen MHP'li Serkan Acar’ın fiziki müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

İşçi Narin, Acar’ın kendisine tokat attığını iddia ederek olayı hukuki makamlara taşıdı ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

İşte o ifade: