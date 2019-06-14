Belçika'da havayolu çalışanları kazandı

Belçika'da İrlandalı Ryanair havayolu şirketine bağlı çalışanların, Belçika iş yasaları kapsamına alınması talepleri kabul edildi.

Belçika’da İrlandalı havayolu şirketi olan Ryanair’e bağlı çalışanların, şirket İrlandalı olduğu için Belçika iş yasalarından faydalanamamaları nedeniyle geçtiğimiz yıl boyunca talep ettiği bir dizi hak, Belçika-Mons iş mahkemesince kabul edildi.

Belçika’daki iş yasaları kapsamına havayolu çalışanlarının da alınmasını içeren hak taleplerinin, kabul edilmesinin ardından bağlı oldukları CNE sendikasının temsilcisi Yves Lambot, yaptığı açıklamada; “Bu, tüm Avrupa için büyük bir sendika zafer” dedi.

Konuyla ilgili dava ilk olarak 2011'de altı eski Ryanair çalışanı tarafından açılmıştı.

Havayolu çalışanlarının iş kanunu kapsamına girmesinin ardından eski çalışanlar da, geçmişe dönük saklı haklarını alabilmek için mahkemeye başvurabilecekler.

İş mahkemesince verilen karar, tüm AB üyesi ülkeler için emsal niteliği taşıyor.