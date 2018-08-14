BDDK'dan yapılandırmalarda bankaları 'rahatlatan' değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 'grup 2' olarak adlandırılan 'riskli' kredilerin izleme süresinin 1 yıldan 3 aya indirilmesine karar verdi. Düzenleme ile bankaların yeniden yapılandırmak için uğraştıkları krediler, riskli olmaktan kolayca çıkarılabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredilerin sınıflandırılmasını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidilmesine karar verdi. BDDK’nın kararı ile "Grup 2" kredilerinin izleme süresi 1 yıldan 3 aya indirilecek.

“Grup 2” kredileri bankaların riskli ancak fiilen batık olmayan kredilerini kapsıyor. Sorunlu görülen kredilerle birlikte bu tanım, bankaların tahsilatında gecikme ve zarar olasılığı gördüğü borçlar için kullanılıyor.

Aynı zamanda düzenlemeye göre, “Birinci Grup” altında izlenen ve borçlusu finansal güçlük içinde olmayan kredilerin sözleşme koşullarının değiştirilmesi veya kısmen ya da tamamen yeniden finanse edilmesi, yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilmeden “Birinci Grup” altında izlenmeye devam edebilecek.

KREDİLER 'RİSKLİ' OLMAKTAN KOLAYCA ÇIKARILACAK

Düzenleme ile bankaların yeniden yapılandırmak için uğraştıkları “grup 2” krediler, riskli olmaktan kolayca çıkarılabilecek.

Moody’s tarafından yayınlanan verilere göre Garanti Bankası’nda “grup 2” oranının yüzde 16,1, İş Bankası’nda yüzde 7,9, Akbank’ta ise 9,7 olduğu görülüyor. (İş Bankası’nın “sorunlu kredi” oranı yüzde 2,2, Akbank’ın yüzde 1,9, Garanti Bankası’nın ise yüzde 2,8.)

Türkiye Bankaları Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bu hafta için yaptığı açıklamada sorunlu şekle dönüşebilecek kredi miktarının yüzde 10-15 civarında olduğunu söylemişti.

BDDK verilerine göre bankacılık sektöründeki brüt takipteki alacaklar, 29 Haziran itibariyle 3,7 milyar lira artarak 72,5 milyar liraya yükseldi.