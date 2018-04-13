BDDK Başkanından kredi yapılandırma taleplerine 'münferit' yorumu

BDDK Başkanı Akben döviz kurlarının yükselmesi, uluslararası gelişmeler ve kaynak vadelerinin kısa olması nedeniyle bir kısım büyük gruplara ait kredilere ilişkin ortaya çıkan hususların münferit olaylar olduğu’ değerlendirmesi yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada “döviz kurlarının yükselmesi, uluslararası gelişmeler ve kaynak vadelerinin kısa olması nedeniyle bir kısım büyük gruplara ait kredilere ilişkin ortaya çıkan hususların münferit olaylar olduğunu” söyledi.

Toplam kredileri 2,2 trilyon TL seviyesine ulaşan bankacılık sektörünün bu tür kredileri yönetebilecek güç ve kabiliyette olduğunu vurgulayan Akben, “Nitekim, sektör, nasıl ki geçmiş dönemlerde denizcilik, turizm kredilerini sağlıklı bir şekilde yönettiyse, yine bu tür münferit hususları yönetebilecek güç ve sağlamlıktadır” diye konuştu.

Akben, kredi ödemelerinde zaman zaman şirketlerin nakit akımlarına bağlı olarak erken kapamalar olduğu gibi bazen vade uzatımlarının da gündeme gelebildiğini belirtti.

Bu tür hususların doğal karşılanması gerektiğini ve tüm dünyada benzer uygulamalara rastlanabildiğini söyleyen Akben, "Diğer taraftan, kredilere ilişkin olarak kurumumuzca yapılan stres testi, senaryo analizleri ve diğer çalışmalarında, kötü koşullarda dahi, oluşabilecek olumsuz etkiler, bu kredi büyüklüğü içerisinde yönetilebilir seviyelerde kalmaktadır" dedi.

Akben, Türk bankacılık sektörünün güçlü likidite yapısıyla kredi büyümesini sağlıklı bir şekilde devam ettirdiğini belirtti.