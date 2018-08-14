BBVA hisseleri Türkiye yüzünden çakılırken Garanti Bankası Genel Müdürü: Çok çok güçlü bir sektörümüz var

Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA, Türkiye'deki kur krizi ve bankacılık sektöründeki riskler nedeniyle Avrupa'da hisse değeri en çok düşen bankalardan biri oldu. Türkiye bankacılık sektörü üzerinden krizin Avrupa'ya yayılıp yayılmayacağı tartışılırken Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, ekonomide ve bankacılık sektöründe hiçbir sorun olmadığını iddia etti.

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomide ve bankacılık sektöründe hiçbir sorun olmadığını iddia eden Erbil, "Çok güçlü bir sektörümüz var" dedi. Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA'nın hisseleri Perşembe gününden bu yana yüzde 12'ye yakın değer kaybetti. Değer kaybında Türkiye'deki kur krizi ve Garanti Bankası'nın da dahil olduğu bankacılık sektörünün taşıdığı risklerin etkili olduğu belirtiliyor.

'AKLIMIZ ERMİYOR'

Erbil, NTV canlı yayınında yaptığı konuşmada, dövizdeki hareketliliğe ilişkin "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz ben bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok" dedi.

Erbil, "İş bu dalgalanmanın geldiği noktada ister istemez başka etkileri de arıyor. Dünyada düzende global düzende birtakım taşlar yerinden oynuyor. İş yapış şekillerinde ciddi değişiklikler oluyor. Bize söylenen kitabın yazdığı aklın gösterdiği şeyler belli. Bir ülkeyle ilgili yatırım yaparken ilk bakacağınız şey o ülkenin mali durumu. Bizim ülkemizin borcu nedir? Bu çok çok önemli. Kamunun borcu belli kriterlerin çok altında yüzde 30'un altında. Bu çok düşük oran. İkincisi bütçe açığı. Büyüyoruz. Son zamanlarda ciddi anlamda savunma harcamamız var. Bunlara rağmen Türkiye kamu bütçesi açığı anlamında geçen sene yüzde 1,5 ile bitirdi. Bunlar kabul edilebilir olan rakamların çok çok altında. İkincisi bankacılık. Türkiye'nin bankacılığı çok çok değişti. Çok güçlü bir sektörümüz var. Kârlılığımız iyi. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

'BANKALAR 100 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE YARATACAK'

Normalleşme sürecine girildiğini öne süren Erbil, "Şu anda bankaların yaratacağı toplam likidite kısa vadede 100 milyar dolara yakın. Yarısı zaten yurtdışında yerleşik olan müşterilerinin mevduatları. Cari açığın çok daha kötüsünü gördük şimdi onun yarısındayız. Cari açık düşecek. Kurların geldiği seviye yükseldi. Bu ister istemez cari açığı düşürecek" diye konuştu.

'BİZ BANKACILAR YÜKSEK FAİZİ SEVMİYORUZ'

Merkez Bankası'nın aldığı tedbirlerin doğru olduğunu iddia eden Erbil, "Bu yangın bitti diyemem. Elimizde araçların ziyadesiyle olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle yapılması gereken başka bir şey yok. Biz bankacılar yüksek faizi sevmiyoruz. Bize zarar veriyor. Bu adımlar rasyonel adımlar" dedi.

BBVA HİSSELERİ SON BEŞ GÜNDE YÜZDE 12'YE YAKIN DEĞER KAYBETTİ

Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA, Türkiye bankacılık sisteminin kreditörleri içinde en fazla Türkiye riski taşıyan finansal kuruluş durumunda. Perşembe gününden bu yana Türkiye'deki kur artışı ve bankacılık sektörü riski nedeniyle bankacılık sisteminin kreditörleri başta olmak üzere Avrupalı bankaların hisselerinin de değer kaybettiği görülüyor. Bu kapsamda Türkiye'nin dış borcundaki payı yüzde 35'in üzerinde hesaplanan BBVA'nın hisse değeri de yüzde 12'ye yakın düştü, Türkiye'deki gelişmeler nedeniyle en fazla değer kaybeden bankalardan biri oldu.