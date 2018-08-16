Bayram tatili öncesi maaşları yarım yatırılan işçilerden protesto

Ankara'da İbni Sina Hastanesi'nde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçiler, bayram tatili öncesi yarım yatırılan maaşlara tepki gösterdi.

Bayram tatili öncesi yarım maaş alan Ankara İbni Sina Hastanesi'nde çalışan işçiler, hastane yönetimini protesto etti. Dün öğle arasında hastane önüne toplanan işçiler, alkış ve sloganlarla tepki gösterdi. Hastane müdürünün ise işçileri, “Eğer herhangi bir eylemde bulunursanız kesinlikle iş çıkışı olur” dediği belirtildi.

İŞÇİLERDEN HASTANE YÖNETİMİNE PROTESTOLU HAK TALEBİ

Evrensel'de yer alan habere göre İbni Sina Hastanesi'nde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üye işçileri, bu ay yatırılan yarım maaşa tepki gösterdi. Sendika temsilciliklerinde toplanan işçiler, maaşlarının ve sigortalarının yarım yattığını ifade etti. Öğle arasında sendika odalarında toplanan işçiler, toplu şekilde hastane girişine gitti. Alkışlarla, ıslıklarla hastane yönetimini protesto eden işçiler, “Sadaka istemiyoruz”, “Yönetim buraya” sloganları eşliğinde öğle araları bitene kadar eylemlerine devam etti.

HASTANE MÜDÜRÜNDEN İŞÇİLERE 'ÇIKIŞ OLUR' TEHDİDİ!

Bu ay yarım maaş alan işçilerin kısa bir süre önce maaş günlerinin değiştirileceği duyurulurken şimdi de yarım maaş yatırıldı. Bunun üzerine yönetimle görüşmek istediklerini belirten işçilere hastane müdürünün “Eğer herhangi bir eylemde bulunursanız kesinlikle iş çıkışı olur” sözünü aktaran işçiler, “Biz sadece hakkımızı istiyoruz” dedi.

'TAŞERONU ARAR OLDUK'

Öğle arasından hastane önüne çıkan işçiler adına konuşan Genel-İş Sendikası işyeri temsilcisi Reyhan Karadeli,çalışma koşullarından ve artan baskılardan da şikayet ederek “Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızın dışında kimseden bir şey istemiyoruz. Bayram öncesi insanlara bu yapılmaz. Tamamen emeğimizin üstüne yatıyorlar. 4D diye diye uyduruk bir kadro verdiler. Taşeronu arar olduk”diye konuştu