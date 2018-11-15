Batıçim işçilerin hukuk zaferi: İşe iade edildiler

İzmir Bornova'da faaliyet gösteren Batıçim fabrikasında geçen yıl DİSK/Cam Keramik-İş Sendikasına geçtikleri için iten çıkarılan işçilerin hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. 14 işçi mahkeme kararıyla işe iade edildi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Batıçim fabrikasında çalışırlarken, geçen yıl DİSK'e bağlı Cam Keramik-İş Sendikasına geçtikleri gerekçesiyle işten atılan işçilerin işe iade davası sonuçlandı.

İzmir 2. İş Mahkemesinde görülen dava sonucunda, işten çıkarılan 14 işçi işe iade edildi.

Bir işçinin davası ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Batıçim'de çalışan işçiler üyesi oldukları Türk-İş'e bağlı Çimse-İş'ten istifa ederek DİSK/Cam Keramik-İş'e geçmişlerdi. Batıçim patronları Cam Keramik-İş'e üye olan işçilerden bazılarına, bundan sonra Söke'de bulunan fabrikada çalışacaklarını bildirmişti. Bunun üzerine işçiler direnişe geçmişlerdi. Söke'deki fabrikada çalışmayı kabul etmeyen 15 işçi işten çıkartılmıştı. TKP heyeti, bu süreçte işçilerin yanında olmuştu.