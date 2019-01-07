Basın-İş'ten Sözcü ve AA'ya tepki: Sendikasızlaşma dayatılamaz

DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası, Sözcü gazetesinde çalışanlara dayatılan 'sendikadan istifa et' baskısına tepki gösterdi. Sözcü patronunun 'kendisi için muhalif' olduğunu belirten sendika, gazete yönetiminin Flormar patronlarından bir farkı olmadığını vurguladı. AA çalışanlarının haklarının da geri alındığını hatırlatan sendika, 'Sadece patronlar değil, devlet ve hükümet de gazetecilerin karşısında' açıklaması yaptı.

DİSK'e bağlı Basın-İş'ten yapılan açıklamada, Sözcü gazetesi çalışanlarına sendikadan istifa etme baskısı yapılmasına ve Anadolu Ajansı çalışanlarının haklarının geri alınmasına tepki gösterildi.

Devlet ile patronların el ele gazetecilerin özlük ve sendikal örgütlenme haklarına saldırılarını sürdürdükleri belirtilen açıklamada, medya sektöründe sendikasızlaşmanın dayatıldığı ifade edildi.

Sözcü gazetesinin çalışanlarına “sendikadan istifa et” dayatmasında bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirten Basın-İş, gazetenin “kendisi için ve kendisine muhalif” tavrıyla sendikalaşma hakkını bilerek isteyerek gasp etmek istediğini vurguladı. Açıklamada "Sözcü yönetiminin Flormar patronlarından, İstanbul Havalimanı işçilerine kan ve göz yaşını reva gören patronlardan ne farkı var. Emeğin kırmızı çizgi olmadığı bütün 'muhalif' patronlar bu sınavla karşı karşıyadır. Ya o gazeteyi bin bir emekle çıkaran gazetecilerin yanındadır ya da karşısında…" denildi.

Sadece patronların değil, devlet ve hükümetin de gazetecilerin karşısında yer aldığını belirten Basın-İş, Anadolu Ajansı'nda yaşananlara ilişkin de şu ifadelere ye verdi:

"Binlerce gazeteciyi işsiz bırakan, gazeteciliği zapturapt altına almaya çalışan iktidar, Anadolu Ajansı çalışanlarının haklarını geri alıyor. Çok önceden başlayan taşeron, düşük ücret dayatmaları, iktidar güdümündeki Medya İş Sendikası’nın 'dostlar alışverişte görsün' tavrı nedeniyle daha da katmerleniyor. Dönemin devlet bakanı, şimdinin mağduru Bülent Arınç’ın AA çalışanlarına 'hediyesi' olan Medya İş Sendikası çalışanların maaşlarının düşürülmesi karşısında kılını kıpırdatmıyor. Yapamaz da… Zira varlığı iktidarın varlığına armağan… AA yönetici ve müdürleri ise imtiyazlı hallerini sürdürmeye devam ediyor. İmtiyazlı olmayı reddetmeyenler bir gün ruhlarını mutlaka şeytana satar! Bu muhalif de olabilir, iktidarın beslemesi de…"

Basın-İş sendikalaşmanın anayasal hak olduğunu vurgulayarak "Bu hakkın gaspı sendikaların yapısal sorunları nedeniyle de mümkün oluyor. Muhalif ya da değil, bütün patronlara karşı çalışanların haklarını savunmayan sendikal anlayışlardan artık fersah fersah uzaklaşmanın vaktidir" açıklamasında bulundu.

