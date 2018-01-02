Başbakan yardımcısı işçilerle alay etti: 42 asgari ücretle sıfır otomobil bile alabilirsiniz!

Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, verdikleri asgari ücreti şu sözlerle savundu: "2012'de asgari ücretle çalışan bir kişi 90 maaşıyla 1,4 motor gücüne sahip bir sıfır araç alabilirken, şimdi 42 maaşıyla sıfır bir araç alabiliyor."

Bursa'da AKP il binasında yandaş "sendika" Hak-İş'in yöneticilerini kabul eden başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bir süredir gündemde önemli yer işgal eden 900 bin taşeron işçimize kadro verilmesini uzun çalışmalar neticesinde KHK ile gerçekleştirdik" dedi.

Verdikleri 1603 liralık asgari ücreti savunan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Bu rakam yüzde 14 küsurluk bir artış oranına tekabül ediyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon rakamlarının da üzerinde olan bir orandır. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretle çalışan bir kişi 90 maaşıyla 1,4 motor gücüne sahip bir sıfır araç alabiliyordu. Aynı aracı asgari ücretle çalışan işçi bugün 42 maaşıyla alabiliyor. 2002 yılında 184 liralık asgari ücretli çalışan 20,6 kilogram et alırken bugünkü asgari ücretle ise 51,7 kilogram et alabiliyor. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretle litresi 1,26 liradan 146 litre motorin alınırken bugün litresi 5,3 liradan 318 litre alınabiliyor. Böylece daha fazla geziliyor, daha çok seyahat ediliyor."