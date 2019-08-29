Başakşehir Şehir Hastanesi'nde işçilere alacaklarını ödeme sözü verildi

Başakşehir Şehir Hastanesi'nde taşeron firma Nisa Elektrik işçileri alacaklarını ödemeden işten çıkarmıştı. İşçilerin bir araya gelip mücadele etmesinin ardından firma yetkililerinden yapılan açıklamada işçilerin alacaklarının bugün ödenmesi sözü verildi.

Rönesans Holding tarafından ana yükleniciliği ve işletmesi üstlenilmiş olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nde taşeron firma olarak faaliyet gösteren Nisa Elektrik firması, bir hafta önce işten çıkardığı ve alacaklarını ödemediği işçilere ödemelerini bugün yapacağı sözü verdi.

İşçiler 22 Ağustos'ta alacakları verilmeden şantiyeden çıkarılmalarının ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak uğradıkları haksızlığı kamuoyu ile paylaşmışlardı.

Geçen günlerde işçiler, içerde kalan alacaklarını alabilmek için bir araya geldiler ve mücadele edeceklerini ifade ettiler. Konunun kamuoyunda yankı bulması sonucu Nisa Elektrik yetkilileri işçilerle görüşmeye başladı.

Devam eden mücadele sürecinde, firma yetkilileri soL'a da yazılı olarak bir beyanat verdiler. “Sorunun 29 Ağustos 2018 tarihinde en geç mesai saatlerinde çözüleceğine yönelik işçilerle uzlaşı sağlanmıştır” denilen yazılı beyanatta “yanlış anlama” sonucu meydana gelen bu sorunun işçi temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda bugün çözüme kavuşacağı konusunda söz verildi.

İşlerinden çıkarılan ve alacaklarının yatırılmasını bekleyen işçilerse haklı mücadeleleri sonucu anlaşmış olduklarından memnun olduklarını ancak alacakları yatırılana kadar konuyu takip etmeye devam edeceklerini beyan ettiler.