Bartın’da maden işçileri işlerini istiyor

Bartın’da termik santral için yaptığı çevre kıyımıyla tanınan Hattat Holding taşeron işçileri işten çıkarmaya hazırlanıyor. İki haftadır istekleri dışında ücretli izne çıkarılan işçiler bu sabah maden önünde toplandı.

Bartın'da Hattat Holding'de çalışan taşeron işçiler, işten çıkarma girişimine karşı maden önünde eyleme başladı.

Amasra’daki işletmede madencilik haklarını TTK’dan 2005 yılında rödövans yoluyla yirmi yıllığına alan Hattat Holdinge bağlı HEMA, şu anda bölgenin en büyük maden işletmesi. Daha önce madende iş güvenliği önlemlerinin alınmaması iddiaları ve termik santral yapılması için zeytin ağaçlarının talan edilmesine varan usulsüzlüklerle gündeme gelmişti.

İşçilerin önemli bir bölümü HEMA AŞ’ye bağlı iki taşeron firmada çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda HEMA’ya bağlı taşeron firmalardan biri olan ERSAMAK’ta çalışan 148 işçiye önce “ücretleri ödeyemiyoruz” bahanesiyle çıkışlarının verileceği söylendi. Kabul etmemeleri üzerine firma işçileri süresi belirsiz ücretli izne çıkardı. Çıkışlarının verilmesinden önce izinle oyalandıklarını düşünen işçiler iki haftanın geçmesi ve belirsizliğin devam ediyor olmasına tepki gösteriyor.

Hafta sonu TKP Emek Merkezi ve Bartın İl Örgütü’yle görüşerek durumu aktaran işçiler haklarını aramaya, işlerini geri istemeye karar verdi. Bu sabah HEMA yönetimine işlerinin başına geçme taleplerini iletmek üzere madenin önünde toplandı.

Ayrıntılar gelecek.