Bartın'da işçiler Hattat Holding'e direniyor

Amasra'da maden işçilerinin direnişi birinci haftasını doldurdu. Hattat Holding'in rödövans yoluyla TTK'dan devraldığı sahada yıllardır kömür çıkarılmaya başlanamamış durumda.

Bartın'da maden işçilerinin Hattat Holding'e karşı mücadelesi sürüyor.

Son olarak maden ocağı kuyusu inşaatında çalışan işçiler, beş aydır iş olmadığı gerekçesiyle iki hafta ücretli izne ayrılmış ve bağlı bulundukları taşeron firma tarafından iş akitleri feshedilmişti.

Cumartesi günü Bartın halkıyla birlikte işletme önünde bir eylem yaparak seslerini duyuran işçileri​patronun tehditlerine, jandarmanın baskılarına rağmen işlerini geri almakta kararlı.

"Başka taşeronlara yerleştirilme" gibi belirsiz vaatlerle işe iade taleplerinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren işçilerin direnişi bu hafta da sürecek.