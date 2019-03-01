İş Bankası'nın kâr dağıtım talebi reddedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP hisselerinin Hazine’ye devredileceğini açıklamasının ardından İş Bankası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. BDDK, İş Bankası'nın kâr dağıtım izni için yaptığı başvuruyu uygun bulmadı. İş Bankası 2018 yılı net kârından kâr payı ödememe kararını genel kurulun onayına sunacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İş Bankası'nın kâr dağıtım izni için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada şöyle denildi: "Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, bankamız net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır."

İş Bankası'nın 2018 net kârı yüzde 9.2 artışla 6.8 milyar liraya yükseldi. Bankanın net kârı dördüncü çeyrekte ise yüzde 83 artışla 2.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka geçen yıl dördüncü çeyrekte 1.2 milyar lira net kâr elde etmişti.

ERDOĞAN: HAZİNE'NİN MALI OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devredileceğini söylemişti.

CHP Atatürk’ün mirası yüzde 28’lik hissesi kapsamında İş Bankası’nda dört yönetim kurulu üyesi bulunduruyor. Yine Atatürk’ün vasiyeti gereği CHP hisselerden kar payı almıyor, elde edilen gelir Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na gönderiliyor.