İş Bankası'ndan 'İş'te Üniversiteli' yalanı: Aidatsız karttan aidat kestiler!

Türkiye İş Bankası'nın üniversite öğrencileri için çıkardığı 'İş'te Üniversiteli Aidatsız Kredi Kartı' adlı karttan 25 TL yıllık aidat kesintisi yaptığı ortaya çıktı. Müşteri temsilcisine ulaşan öğrenci, 'Aidatı iade edemeyiz ama isterseniz ucuz sinema bileti alabilirsiniz' yanıtıyla karşılaştı.

Bankalar "kredi kartı aidatı" adı altında müşterilerinden para kesmeye devam ediyor. Bazı bankalar da "aidatsız" diye reklamını yaptıkları kartlardan, sonradan aidat kesiyor. Bunun son örneklerinden biri Türkiye İş Bankası'nda yaşandı.

Ankara'da yaşayan bir üniversite öğrencisi, bankanın "İş'te Üniversiteli Aidatsız Kredi Kartı" uygulamasından yararlandı. Ancak gelen ekstrede 25 TL tutarında yıllık kart ücreti kesildiğini gördü. Müşteri temsilcisini arayan üniversite öğrencisi, "Bunu iade etmemiz mümkün değil. Ancak isterseniz alışverişlerinizde avantajlı puanlardan ya da ucuza sinema biletinden yararlanabilirsiniz" yanıtı aldı.

Gönderilen ekstreyi ve müşteri temsilcisiyle yaptığı konuşmayı soL Haber'le paylaşan üniversite öğrencisi, "Kredi kartının tanıtırken aidatsız diye tanıtıyorlar. Ama ekstreye aidat yansıtıyorlar. Bu, tüketiciyi kandırmaktır. Yalan söylüyorlar. Üstelik itiraz ettiğimizde de saçma sapan öneriler sıralıyorlar. Ben ucuz sinema biletinden ya da avantajlı puanlardan yararlanmak istemiyorum. Sadece vaat ettikleri gibi, kredi kartından aidat kesmesinler.Bu konuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne de ilettim. Müşterilerini aptal yerine koyan bankalar bunlar. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

'AİDATSIZ' DİYORLAR...

Bankanın söz konusu kredi kartını tanıtırken kullandığı görsel şöyle:

AİDAT KESİYORLAR!

İş Bankası'nın "Aidatsız Kredi Kartı" diyerek dağıttığı kattan yıllık kart aidatı kestiğini "itiraf" eden ekstre ise şöyle: