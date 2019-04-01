İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Füsun Tümsavaş seçildi

29 Mart'ta gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanlığına Füsun Tümsavaş'ı seçti. Tümsavaş, Banka’nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

29 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan sonra 1 Nisan'da toplanan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığına Tümsavaş'ı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ertuğrul Bozgedik'i seçti.

Ersin Özince'nin yerine seçilen Tümsavaş, Banka'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Özince, 31 Mart 2019 itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti.

İlk kadın çalışanı 1924 yılında kuruluşunun hemen ardından göreve başlayan bankanın, ilk kadın müdürü ise, 1953 yılında Nişantaşı Şubesi Müdürlüğü'ne atanan İclal Rıza Ersin'di. İclal Rıza Ersin aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın banka müdürüydü.

Tümsavaş'ın yanı sıra Feray Demir'in de Yönetim Kurulu Üyeleri arasında bulunduğu İş Bankası'nın İcra Kurulu'nda da Genel Müdür Yardımcıları Senar Akkuş, Ebru Özşuca ve Gamze Yalçın görev alıyor.