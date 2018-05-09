İş Bankası Genel Müdürü: Kredi yapılandırma çok sıradışı değil

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, son günlerde bankacılık sektöründe artan riskin göstergelerinden biri olarak değerlendirilen kredi yeniden yapılandırmalarının ‘normal’ olduğunu söyledi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kredi yeniden yapılandırmalarına ilişkin “çok sıradışı ve illa bir problemi ifaden eden bir hadise değildir” değerlendirmesi yaptı. Daha önce Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben tarafından bankacılık sektöründe sorun olmadığı yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Dünya gazetesinin haberine göre İş Bankası Genel Müdürü Bali, kredi yeniden yapılandırmalarının "kredi geri ödemeleri ile firmaların öngördüğü nakit akışlarının son dönemdeki piyasa gelişmeleri karşısında birbirinden kopması ve uyumsuz hale gelmesi sonucu bankacılık sisteminin bu gibi durumlarda hep başvurduğu, nakit akışlarıyla uyumlu hale getirme işi" olduğunu söyledi.

'KAMPANYAYA DÖNÜŞMEMELİ'

Bali, daha önce de kredi yapılandırmaların uygulandığını belirterek “Çok sıradışı ve illa bir problemi ifade eden bir hadise değildir. Bunların son konjonktürde biraz da üst üste gelir gibi olması, olumsuz algılanmasına neden oldu. Normal şartlarda biz bunu yürütüyoruz ve yönetiyoruz” dedi. Bu yapılandırmaların bir kampanyaya dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Bali “Nihayetinde finans sisteminin de, reel sektörün de sağlığı birbirine bağlı. Dolayısıyla 'burada çok özel avantaj sağlanacak' türden taleplerde bulunmayı reel sektör asla ve asla düşünmemeli ve yapmamalıdır" dedi.

İş Bankası olarak şu ana kadar yapılandırmalardan hiçbir zarar görmediklerini ve bunların olağan şeyler olduğunu dile getiren Bali, 2010 yılında, küresel kriz sonrasında İş Bankası'nın "hiç böyle gürültü patırtı olmadan" 10 binin üzerinde ticari müşterisinin kredisini yapılandırdığını bildirdi. Bali söz konusu yapılandırmaların yüzde 80’inden fazlasının geri ödendiğini belirtti.

'NORMAL KOROSU'

Daha önce Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben tarafından bankacılık sektöründe sorun olmadığı yönünde açıklamalar yapıldı. Dün Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü’nden de yeniden yapılandırmaların sürdürüleceğini belirterek bankacılık sektörünün sağlam olduğu saptamalarını destekleyen bir açıklama yaptı.