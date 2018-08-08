Bankalar Birliği Başkanı: Borç yapılandırması için hukuki çerçeve hazırlanıyor

​TBB Başkanı Hüseyin Aydın, borç yeniden yapılandırması için bir yasa hazırlandığını açıkladı. Daha önce TBB bünyesinde bir komisyonun yeniden yapılandırmalara yönelik kriterlerle ilgili çalıştığı açıklanmıştı, konuya özel bir yasa hazırlandığı bilgisi yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

24 Haziran seçimlerinden önce şirket borçlarının yeniden yapılandırılması için hükümetle Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında ‘Ankara Yaklaşımı’ adı altında bir çerçevenin hazırlandığı bildirilmişti. Seçim sonrasında da TBB bünyesinde oluşturulan bir komisyonun borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kriterleri belirlemek üzere çalıştığı, bankalarla şirketler arasındaki görüşmelerin 150 günde tamamlanması, birden çok bankanın alacaklı olduğu durumlarda SPV kurulması gibi başlıklarda netlik sağlanmaya çalışıldığı belirtilmişti. TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bugün yaptığı açıklamada “Yapılandırmaların hukuki çerçevesi için çalışma yapıyoruz” dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Aydın, borç yapılandırmaların ihtiyaç durumunda devam edeceğini söylerken yeni bir yapılandırma kanunu için çalışma yapıldığını söyledi. Banka kredilerinin sadece yüzde 30’unu yapılandıran bir firmanın kredilerinin “batık” olarak değerlendirilmesi yani “Grup 3” kapsamında düşünülmesinin yanlış olduğunu öne süren Aydın, “Birinci grup yani canlı kredilerde nakit akışına yönelik bir düzenlemenin ikinci grubu mecbur etmemesi kanaatindeyim. İnsanlar içinde bu böyle. Bunları yapabildiğimiz sürece algıyı düzeltmiş oluruz” dedi.

‘DONUK ALACAK BİLE GİZLİ BİR SERMAYE’

Garanti Bankası ve Halkbank başta olmak üzere bazı bankaların alacaklarını sattıklarına ilişkin haberleri de yorumlayan Aydın kredilerin “er geç” tahsil edildiğini iddia etti ve finans tekelleri açısından en temel kavramlardan birini “paranın zaman değeri”ni göz ardı etti: “Bazı bankalarımız bazı alacaklarını satıyorlar. Benim genel müdürlük yaptığım bankalarda (Şu an Ziraat Bankası) ben hiç satmadım. Peki ne oldu? 4-4 buçuk yıllık bir sürede yüzde 75-80’lik bölümünü geri alabildiğimizi gördüm. Bizim bu tarz departmanlarımız var. Orada yapılandırarak da tahsil edebiliyoruz. Donuk alacak bile aslında bankalar için gizli bir sermayedir.”

Aydın yeniden yapılandırmayı kimsenin teşvik etmediğini ileri sürerek “Ama bu bir zorunluluksa bunu yapacağız. Yapmamamız gereken bir şeyi de yapmamamız gerekiyor. İki rüzgar esmedi diye barajları kaldıracak halimiz yok” dedi.