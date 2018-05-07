Bankacılık sektörü faiz baskısı altında

AKP hükümetinin açıkladığı son destek paketlerinin Hazine üzerinde yükü artırması beklenirken, bankacılık sektörünün faiz baskısı altında kaldığı belirtiliyor.

Yılbaşından bu yana bankacılık endeksindeki gerileme yüzde 10'dan fazla oldu. Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre bankalar "faiz baskısı altında kalıyor".

Güldamar'ın haberini dayandırdığı bankacılık sektörü analistlerine göre, bu durumun kaynağında "bankaların geçen yıl KGF'nin verdiği moralle kredi hacimlerini hızla büyütmesi", "Fed'in faiz artırımları", "son açıklanan destek paketleri", "Türkiye'nin büyük sermaye gruplarından gelen yeniden yapılandırma haberleri" ve "Dolar/TL paritesindeki yükseliş" yatıyor.

'VADE UYUMSUZLUĞU HİSSEDİLİR OLACAK'

Bankacılık sektörü analistlerine göre, geçen yıl kredi hacimlerini hızla büyüten bankalar, bu yıl kredi ile mevduat arasındaki vade uyumsuzluğunu daha çok hissedecekler.

Dünya'da yer alan haberde, "eldeki kredi stoğunun bugünkü piyasa şartlarının altında kalacağı, buna karşılık, mevduat stoğu her 45 günde bir daha yüksek faiz seviyesinden döndürüleceği" belirtilirken, "Bankalar açısından bu yılın problemi ‘negatif faiz marjıyla’ çalışmak olacak" dendi.

DIŞ KAYNAKTA MALİYET ARTIŞI

"Bankaların yurtdışından sağladıkları kaynağın maliyeti arttığına" dikkat çekilen haberde, "Üstelik Fed işareti verdi, bu yıl yeni faiz artırımları da geliyor. Yani dış kaynak daha pahalı. İçeride de tasarruf kıt ve pahalı. Üstelik, enflasyonla geldiğimiz noktada MB’nin faiz tarafında daha kuvvetli bir adım atmasını gerektiriyor" ifadeleri yer aldı.

Dolar/TL kuru yılbaşından bu yana yüzde 12,20 yükselirken, TL’deki zayıflık, şirket bilançolarında tahribata sebep oluyor. Kurdaki yükseliş pek çok şirketin zarar etmesine yol açarken, tahsilat riski artıyor.

'DESTEK PAKETLERİ FAİZ ÜZERİNDE BASKI DEMEK'

Son açıklanan destek paketlerinin Hazine’nin üzerine yeni yükler getirmesi beklenirken, bu durumun, Hazine’nin daha fazla borçlanmasına ve faiz üzerinde yeni baskıya yol açacağı kaydediliyor. Hazine’nin 20-25 milyar dolar daha fazla borçlanacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’nin büyük gruplarından gelen peş peşe yeniden yapılandırma haberleri de yatırımcıları tedirgin ederken, bu yapılandırmaların tahsili gecikmiş alacak oranlarının mevcut yüzde 3’ler seviyesini daha yukarılara taşıma riskinden endişe ediliyor.