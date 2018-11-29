Banka patronlarının dönem kârı 45 milyar liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) hazırladığı rapora göre Ekim 2018'de bankaların dönem kârı geçtiğimiz yıla göre 4,7 milyar artarak 45 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) raporuna göre ekim ayında bankaların dönem kârı 45 milyar liraya ulaştı. Bankaların kârının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 4,7 milyar lira arttığı görüldü.

Türkiye’de bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 3 trilyon 990 milyar lira düzeyinde gerçekleştiğini belirten rapora göre sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 732 milyar 668 milyon lira arttı.

Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 22,5, krediler yüzde 17,4 ve menkul değerler toplamı yüzde 18,4 yükseldi.

Bankanın kâr oranlarını yüksek tuttarken, çalışanlar üzerindedeli "satış baskısı"nın yoğunlaştığı görülüyor. Satış kotaları, mobbing ve yoğun baskı altında bankalarda çok sayıda çalışanın istifa ettiği biliniyor.