Banka patronlarından 2018'de kâr rekoru: 53 milyar lira

Bankaların 2018 yılı net kârı 53 milyar liraya yükselirken, sektörün aktif büyüklüğü 3 trilyon 867 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Ocak ayının sonu itibariyle finansal sonuç tablolarını paylaşan bankaların net kârlarını bir önceki yıla oranla artırdığı görülüyor.

Patronların kârlarıyla birlikte 2018 boyunca banka emekçilerine yönelik sömürü, mobbing, baskı, hak gaspları da arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan rapora göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 867 milyar 135 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

NET KÂR 53 MİLYAR LİRA

Aralık 2018 döneminde sektörün dönem net kârı 53 milyar 522 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankalar 2017'de 49,1 milyar, 2016'da 37 milyar lira kar elde etmişti.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 394 milyar 740 milyon lira, menkul değerler 477 milyar 873 milyon lira oldu.

2017 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 18,7, krediler yüzde 14,1 ve menkul değerler toplamı yüzde 19 yükseldi. Kredilerin takibe dönüşüm oranı, aralıkta yüzde 3,87 düzeyinde gerçekleşti.