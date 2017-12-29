Bankacılık sektörünün toplam kârı, yılın ilk 11 aylık döneminde 45 milyar lirayı aştı. Bankaların aktif büyüklüğü de yüzde 19.7 oranında yükseldi. Banka patronları kârlarını artırırken, diğer yandan banka çalışanları üzerindeki işten çıkarmalar, gerici ve insanlık dışı politikalar, tehditler, mobbing, aşırı hedef baskısı da hızla artıyor.

Banka patronları bu yıl da kârlarını katladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık verilerine göre, bankacılık sektörünün kasımda aylık toplam kârı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 4.0 milyar liraya tırmandı ve böylece ocak-kasım dönemi kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 45.2 milyar liraya çıktı.

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredileri de kasımda bir önceki aya göre yüzde 2.8, geçen yılın sonuna göre de yüzde 21.3 artarak 2.1 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün büyüklüğünü gösteren aktif toplamı da kasımda aylık bazda yüzde 3.2, geçen yılın sonuna göre de yüzde 19.7 artarak 3.3 trilyon liraya yükseldi.

Diğer yandan banka patronlarının, çalışanlar üzerindeki sömürü dozu da artıyor. Banka ve plazaların içi bugünlerde adeta kaynıyor... Patronlar, emekçilerin örgütsüzlüğünün üstünde -kriz ortamını da bahane ederek- arsızca tepiniyor. Toplu işten çıkarmalar, gerici ve insanlık dışı politikalar, tehditler, mobbing, aşırı hedef baskısı, emekçilerin üstüne hiç olmadığı kadar boca edilmiş durumda...