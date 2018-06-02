Bakırköy’de KHK’lere direnen KESK’lilere polis saldırısı

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda KHK'lere karşı direnen KESK'lilere saldıran polis 12 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda 70 haftadır direnişlerini sürdüren KHK'lerle işten atılan kamu emekçileri, bugün polis saldırısına uğradı. Saldırıda 12 kişi gözaltına alındı.

Eğitim-Sen'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında “İstanbul Bakırköy'de KHK ile işlerine son verilen KESK'e bağlı sendikaların yaptığı eyleme polis müdahale etti. OHAL'e ve ihraçlara karşı yürüttüğümüz mücadeleye yapılan hukuksuz anti demokratik saldırılar son bulmalı, gözaltına alınan üyelerimiz serbest bırakılmalıdır!” denildi.