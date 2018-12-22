Bakır madeninde göçük: 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Cengiz Holding'e ait Eti Bakır A.Ş. tarafından Adıyaman-Çelikhan güzergahının 30'uncu kilometresinde işletilen bakır madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Cengiz Holding'e ait Eti Bakır A.Ş. tarafından Adıyaman-Çelikhan güzergahının 30'uncu kilometresinde işletilen bakır madeninde akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 20 yaşındaki işçi Güral Karadoğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Madende işçi olarak çalışan Güral Karadoğan isimli genç, meydana gelen göçüğün altında kaldı. Göçük altında yaşam mücadelesi veren Karadoğan, iş arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karadoğan'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tüm çabalara rağmen Karadoğan kurtarılamadı.

Genç işçinin cenazesi otopsi yapılmak amacıyla morga konuldu.