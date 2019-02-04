Bakım aracının sepetinden düşen Bereket Enerji işçisi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde elektrik bakım aracının ucundaki sepette elektrik direğine bakım yapan 24 yaşındaki işçi, üzerinde bulunduğu araca başka bir aracın çarpması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.

Bereket Enerji Grubu şirketlerinden ADM Elektrik Dağıtım firmasında çalışan genç işçi, yaşamını yitirdi.

Denizli Tavas ilçesi Yaka mahallesi Bağlar mevkisindeki olayda, ADM EDAŞ'a ait elektrik bakım aracı, yol kenarında elektrik direğinin bakımını yapmak için durdu. 24 yaşındaki Harun Kunaç adlı işçi, direğe bakım yaptığı sırada Ali E. yönetimindeki ticari araç, bakım yapan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bomun ucundaki sepette olan Kunaç dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kunaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, ticari araç sürücüsü Ali E. ile araçta bulunan Mehmet Ali D. yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi etmek üzere Tavas Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların ardandan Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından Kulaç’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.