Bakanlığa göre havalimanı inşaatındaki iş cinayetlerinde İGA ve DHMİ kusursuz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun verdiği yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatında 55 işçinin öldüğünü ancak İGA ve DHMİ'nin bu ölümlerde kusurunun olmadığını savundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bir soru önergesine verdiği yanıtta İstanbul Havalimanı inşaatında bugüne dek 55 işçinin yaşamını yitirdiğini, ancak bu ölümlerde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve işletmeci İGA şirketinin kusurlarının bulunmadığını savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun havalimanı inşaatında yaşamını yitiren işçiler ve çalışma koşulları hakkında verdiği soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, inşaat süresinde 200 bin 460 kişinin şantiyede çalıştığını aktardı.

DHMİ ve İGA’nın verilerini ileten bakanlık, 30 kişinin "iş kazaları" nedeniyle, 25 kişinin de "doğal nedenlerle" yaşamını yitirdiğini belirtirken, bunda söz konusu kuruluşların kusurunun bulunmadığını savundu.

Yasal asgari sınırın üç katı iş güvenliği uzmanının şantiyede bulunduğunu ve işçilerin periyodik muayenelerinin gerçekleştirildiğini kaydeden Bakanlık, işçilere iş güvenliği ve ilkyardım eğitimi verildiğini belirtti.

"İş kazaları" nedeniyle gerçekleşen 30 işçi ölümünün farklı gerekçelerini tablo olarak sıralayan Bakanlık, "ihmal ve kusur" başlığı açarak ölümlerde kendilerinin bir sorumluluğunun bulunmadığını savundu.