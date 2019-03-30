Bakan'dan 'ucuz iş gücü' projesi: Öğrencileri cep harçlığı karşılığında çalıştıracaklar!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayından itibaren yeni bir sosyal çalışma başlatacaklarını belirterek, 'Gençlerimiz yazları hem çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkanına kavuşacaklar' dedi.

Aydın’da Yenipazar ilçesini ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, burada bir pideciye girerek ustalarla hamur açtı. Daha sonra Hamzabali mahallesinde vatandaşlara hitap eden Selçuk, AKP’nin gönüllerin ve milletine aşkla hizmet etmeyi kendisine görev bilen bir parti olduğunu belirterek, "Cumhur ittifakımızla da bu süreçte daha da güçlendik. Bu birlikteliğin 31 Mart akşamında zaferle sonuçlanacağına canıgönülden inanıyoruz" diye konuştu.

Selçuk, gençler için bir müjdesi olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Gençlerimiz için mayıs ayından itibaren Bakanlığımız bir sosyal çalışma programı başlatıyor. Gençlerimiz hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkanına kavuşacaklar. Mayıs ayından itibaren İŞKUR'a başvurarak sosyal çalışma programımıza katılmanızı da diliyoruz. Gençlerimiz inşallah ülkemizin daha üst kademelerine yükselecek."

Selçuk'un babası eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç da konuşmasında kızıyla gurur duyduğunu söyledi.