Bakan, patronlara 'kira kıyağını' savundu: Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok

Üçüncü havalimanını inşa eden Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon ortak girişim grubunun patronları, havaalanı açıldıktan sonra iki yıl devlete kira ödemeyecek. Patronların kira ertelemesi talebini haklı bulan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok" dedi.

Üçüncü havalimanını inşa eden Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon ortak girişim grubunun patronları, havaalanı açıldıktan sonra iki yıl devlete kira ödemeyecek. Patronların kira ertelemesi talebini haklı bulan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok" dedi.

Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon ortak girişim grubunun devlete ödeyeceği kirayı ertelemek istediği bildirilmişti.

29 Ekim’de yapılması planlanan açılıştan sonra ödenmeye başlanacak yıllık yaklaşık 1 milyar avroluk kira için iki yıllık öteleme istendi. Bu, devletin iki milyar avronun, başka bir deyişle 10 milyar liranın kasasına girmesi için iki yıl daha beklemesi anlamına geliyor.

TRT Haber’de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, “Kamu tarafı olarak bu büyük projenin sağlıklı işlemesinin de sorumlusuyuz” derken, “Yalnız kira ötelemesi yaptığımızda bugünkü parayla 10 yıl sonra 20 yıl sonra ödemeyecek, yasal faizi de dahil olmak üzere olacak” diye konuştu.

KREDİLERİ DE DEVLET VERMİŞTİ

Bedeli 22 milyar avroluk projenin ilk etap inşaatı için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Garanti Bankası ve Finansbank olmak üzere altı bankadan toplam 4.5 milyar avro kredi sağlanmıştı. Söz konusu altı banka ile havalimanının işletmeci firması İGA, dört yılı ana para ödemesiz olacak şekilde 16 yıl vadeli finansman kredisi imzalamıştı.