Bakan Eroğlu: İşsizliğin nedeni iş beğenmeyenler

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, insanların iş beğenmediğini savunarak, 'Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, insanların iş beğenmediğini savunarak, “Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik” dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 18 Haziran 2018 günü açıkladığı Mart 2018 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırmasını verilerini değerlendirmiş, gerçek işsiz sayısının 6 milyonu geçtiğini açıklamıştı.

BAKAN EROĞLU: İNSANLAR İŞ BEĞENMİYOR

Afyon’da konuşan Eroğlu, insanların iş beğenmediğini söyledi.

'BEN BİLE MASA BAŞINDA OTURMUYORUM'

Bakan şunları söyledi:

“Bana insanlar geliyor, iş istiyor. Gazete ve matbaa işinde eleman bulunmuyor. Afyonkarahisar’da ve Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik. Bunu özellikle söylüyorum. Gelsin kim istiyorsa burada, matbaada veya mermer fabrikasında çalışsın. Buradaki çağrı merkezi kaç kişi çalıştırıyor? Ama Afyonkarahisar’da iş beğenmedikleri için dışarıdan 350 kişi günlük çağrı merkezine çalışmaya geliyor. Kusura bakmayın. Ben hakikaten bazen ‘İş istiyorum’ diyenlere şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun? ‘Masa başında oturacağım. Bilgisayar, telefon olsun yeter.’ Tamam da böyle bir iş yok artık. Üretmek gerekiyor. Dünyada böyle bir şey de yok. Ben bile masa başında oturmuyorum. Bakanlıktaki bütün bölge müdürleri masa başında yok. Herkes arazide. İşletme müdürüm burada. Mesai mefhumu yok.”