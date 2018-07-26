Bakan Albayrak'tan Pekin açıklaması: Çin'den Türkiye'ye kredi paketi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pekin ziyaretinde Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile olan görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pekin ziyaretinden sonra sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Sayın Yi Huiman ile Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık" dedi.

3,6 MİLYAR DOLARLIK KREDİ PAKETİ

Yi Huiman ile olan görüşmesinin ardından Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı." dedi.