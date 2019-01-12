Bakan açıkladı: İhracatçı patronlara 3,1 milyar lira destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, '2019’da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz' dedi. Önceki gün de Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, küçük ve orta boy patronlara 20 milyarlık destek paketini duyurmuştu.

AKP iktidarı, patronlara finans desteği yağdırıyor. Bu konuda en yeni açıklamalardan biri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi.

Türkiye’nin 2018’de 168.1 milyar dolarla ihracat rekorunu kırdığını hatırlatan Pekcan, bu rakamı daha üst seviyelere taşımak için gelecek dönemde yeni ve doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak gerektiğini, bu çerçevede Bakanlık olarak tüm ihracat desteklerini Türkiye’nin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlayacak alanları geliştirmek üzere tasarladıklarını ifade etti.

'FİRMALARIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİZ'

Pekcan, yeni dönemde de bugüne kadar olduğu gibi öncelikli olarak küresel alanda ihraç ürünlerinde teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya ve pazarlamaya yatırım yapan firmaların en büyük destekçisi olacaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: “Bakanlığımızca sunulan mal ihracatına yönelik devlet yardımlarımız gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli iyileştirilirken, KOBİ’ler başta olmak üzere her ölçekte firmamızdan artan talep görmektedir. Bu doğrultuda, 2018 yılında toplam 12 bin 255 firmamıza destek sağladık. 2019’da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz. Yeni Ekonomi Programı’nda da ilan edildiği gibi önümüzdeki üç yıllık dönemde kamu kaynaklarımızın öncelikli olarak ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimini sağlayacak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edilecek olması, ihracat odaklı politikalara verilen önemin en büyük göstergesidir.”

'GEÇEN YIL 600 FİRMA 861 MİLYON LİRAYLA DESTEKLENDİ'

Pekcan’ın verdiği bilgilere göre geçen yıl ihracat desteklerinde en büyük pay teknoloji, markalaşma ve tasarıma verildi. 600 firmanın bu yöndeki faaliyetleri toplam 861 milyon lirayla desteklendi. 8 bin 700’ü aşkın firmaya toplam 520 milyon liralık fuar desteği verildi. Türkiye Ticaret Merkezleri 743 firmaya için geçen yıl 120 milyon liralık kaynak aktarıldı. Yeni pazar keşifleri için 2 bin civarında firma 80 milyon lira bütçeyle desteklendi.