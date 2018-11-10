Bakan açıkladı: Bugüne kadar 356 şirket konkordato ilan etti

Ekonomik kriz devam ederken, kriz fırsatçısı patronların kendilerini ve şirketlerini kurtarmak için tercih ettiği konkordato ilanları her geçen gün artıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son aylarda giderek artan konkordato ilanlarının 356’yı bulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda birçok vekilin konkordato sayılarına ilişkin sorularını yanıtlayarak, son dönemde bugüne kadar 356 şirketin konkordato ilan ettiğini açıkladı.

Bu şirketlerden 132’si İstanbul'da, 50’si Ankara’da, 27’si İzmir’de, 26’sı Kocaeli’de, 13’ü Bursa’da, 11’i Hatay’da, dokuzu Mersin’de. Diğer illerdeki toplam rakam ise 88.

Pekcan, hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Konkordato, borcunu kısa sürede ödeme kabiliyetini yitiren şirketlerin iflas etmeden önce başvurdukları bir yol. Böylece şirketler nakit akışlarını yönetemedikleri gerekçesiyle alacaklılarla anlaşıp borcu bir ödeme takvimine bağlıyor.