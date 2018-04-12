Bağlar Belediyesi'nde 'güvenlik soruşturması' bahanesiyle işçi kıyımı

Diyarbakır'ın kayyum atanmayan tek belediyesi olan Bağlar Belediyesinde yaklaşık 250 taşeron işçisi, 'arşiv araştırması' ve 'güvenlik soruşturması' bahanesiyle işsiz bırakıldı. İşçiler sendika binasında nöbet eylemi yapıyorlar.

Kamu kurumları ve belediyelerdeki taşeron işçisi kıyımı sürüyor. Kadro bekleyen taşeron işçileri, "arşiv araştırması" ve "güvenlik soruşturması" bahanesiyle işsiz bırakılıyor.

Diyarbakır'ın kayyum atanmayan tek belediyesi olan Bağlar Belediyesi'nde de benzer bir durum yaşanıyor. Belediyeye hizmet veren taşeron firmaların işçileri, kadrolu olmayı beklerken işsiz bırakıldılar.

Yaşadıkları durumu soL'a anlatan işçiler, yıllardır taşeron işçisi olarak hizmet verdikleri belediyede işsiz kaldıklarını söylediler. Seslerini duyuramadıklarından yakınan işçiler, Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat'ın işçilerden yana tavır koymadığını, topu kaymakamlığa attığını belirterek, "Diğer belediyelerde bazı örnekleri duyuyoruz. İstanbul Ataşehir, İzmir Karşıyaka belediyelerinde işçiler kadroya alındılar, işlerine devam ediyorlar. Kimi belediyelerdeyse belediye başkanları işçiden yana ağırlık koyamıyor. Bağlar'da da aynı durumu yaşıyoruz. Arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturması bahanesi gerekçe gösterilerek işsiz bırakılıyoruz. Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat da, işçilerden yana değil kaymakamlıktan yana tavır koyuyor" dedi.

Çeşitli eylemler yaptıklarını ifade eden işçiler DİSK Genel-İş Sendikası'nın Diyarbakır 1 no'lu şubesinde nöbet eylemine devam ettiklerini hatırlatarak, "Çaresiz ve işsiz kaldık. Sendikada nöbet eylemimizi sürdüreceğiz. Sesimizin duyurulmasını istiyoruz" diye konuştu.