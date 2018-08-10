Aziz Kocaoğlu'ndan 'tasarruf' tedbiri: Fazla mesaiye ücret ödemeyin, izin kullandırın

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm dairelere tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Tasarruf tedbirleri arasında 'fazla mesai yapan işçilere ücret ödenmemesi, bunun yerine izin kullandırılması' da yer aldı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm dairelere tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Tasarruf tedbirleri arasında fazla mesai yapan işçilere ücret ödenmemesi, bunun yerine izin kullandırılması da yer aldı.

Kocaoğlu imzalı genelgede, "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, kıt kaynakların daha verimli kullanılması için ek tasarruf tedbirlerinin de alınmasını gerektirmektedir" denildi.

Alınması gereken tasarruf tedbirleri arasında altıncı maddede yer alan "tedbir" dikkat çekti. İşçilere fazla mesai yaptırılması halinde, "bu fazla mesailerin izin şeklinde değerlendirilerek ücret ödenmemesi" talimatı verildi.

GENEL-İŞ'TEN TEPKİ: ÜCRETİN İZİNLE TAKASINA KARŞIYIZ

İzmir Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, Aziz Kocaoğlu'nun genelgesine tepki gösterdi.

Arif Yıldız, İz Gazete'den Cihan Samgar'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Doların, avronun yükselişiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi de tasarruf konusunda bir tedbir almayı düşünüyor. Ama bunu emekçiler üzerinden yapmayı düşünüyor. Dün Aziz Başkan’ın bir genelgesi yayınlandı ve dağıtıldı. Genelgenin 6. maddesinde işlerin yoğunluğuna göre işçiler mesaiye bırakılabilir ama mesainin karşılığı olarak ücretlendirme değil izin karşılında takas edelim gibi bir ifade var. İşler devam etsin fakat ücret almayın, izinle takas edin. Biz de Genel İş 2 No’lu şube olarak kesinlikle buna karşıyız. Çünkü zaten dolar ve avronun karşısında işçilerin, emekçilerin maaşı yaklaşık 350-400 Lira gibi bir kaybı söz konusu. O yüzden mesai ile yaşamını idame ettiren bir işçinin, mesaisinin karşılığı olarak izinle takasa kesinlikle karşıyız, kabul edilemez.”

‘KENDİ HARCAMALARINDAN KISSINLAR’

Bir tasarruf tedbir yapılacaksa bunu kendi harcamalarından yapsınlar diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Yıldız, “Büyükşehir Belediyesi bir tasarruf tedbiri alacaksa bunu işçiler, emekçiler üzerinden değil, kendi harcamaları üzerinden bunu yapsınlar. Örneğin birçok etkinlik düzenleniyor. Buralardan bir tedbir alsınlar. İşçinin, emekçinin üzerinden değil” dedi.