Azeri enerji tekeli SOCAR Kayseri ve Bursa'nın doğalgaz dağıtımını da yapacak

Azerbaycan enerji tekeli SOCAR, Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding'i ve grup şirketlerini satın aldı. TANAP ortaklığıyla Türkiye'de doğalgaz iletimi yapan SOCAR, doğalgaz dağıtımında da faaliyet gösterecek.

Azerbaycan enerji tekeli SOCAR, Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'u satın aldı.

12 yıldır Türkiye'ye doğalgaz getiren ve Türkiye ile Azerbaycan'ın büyük projesi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ortaklığıyla Türkiye'de doğalgaz iletimi yapan SOCAR, EWE Turkey'in satın alınmasından sonra doğalgaz dağıtımında da faaliyet gösterecek.

Satın alma işlemi, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onaylarının ardından sonuçlanacak.

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, "EWE Turkey'in satın alınmasıyla Türkiye'de doğalgazın üretim-iletim-dağıtım zincirinin tüm halkalarını tamamlayan, ticari açıdan oldukça önemli, stratejik bir adım atmış oluyoruz. Önümüzdeki dönemde pazardaki diğer fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

EWE 2007'DE TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞTI

SOCAR'dan yapılan açıklamaya göre EWE Turkey Holding, Türkiye'nin dördüncü büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda. Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2007 yılında başlayan EWE Turkey Holding, enerji, doğalgaz dağıtımı ve telekomünikasyon alanlarında Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom ile faaliyet gösteriyordu. Bursagaz ve Kayserigaz ile Türkiye'nin dördüncü büyük doğalgaz tedarikçisi olan EWE Turkey Holding, 2017 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2.4 milyar TL'lik konsolide ciroya ulaşmıştı.