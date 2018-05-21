Azeri devlet tekeli Star Rafineri'nin ilk petrol kargosu Azerbaycan'dan

Azerbaycan devlet pertol tekeli SOCAR'a air Star Rafineri'nin genel müdürü Mesut İlter, 'Haziran sonunda ilk petrol kargomuz sembolik de olması açısından Azerbaycan'dan geliyor, anlaşmasını yaptık' dedi.

Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Star Rafineri ve sektördeki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akaryakıt talebindeki büyüme ve Petkim'in hammadde ihtiyacı dikkate alınarak hayata geçirilen rafinerinin Türkiye'nin ithal ettiği ürünleri üreteceğini aktaran İlter, dünyadaki rafinerilerin yüzde 80'inin petrokimya ile entegre çalıştığını söyledi.

İlter, Türkiye'de bu entegrasyonun ilk örneğinin Star Rafineri olacağına işaret ederek, bu tür tesislerde güvenlik sibobu olarak nitelendirilen meşalenin de geçen ay ateşlendiğini ve sorunsuz çalıştığını söyledi.

İlter, bir sonraki adımın ilk hidrokarbonu alıp üretim birimlerini devreye sokmak olduğunu belerterek, rafineriye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu ana kadar yüzde 99,1 fiziki ilerleme kaydedilen STAR'da 5,2 milyar dolar harcandı. Rafineriyi Ekim başında devreye aldığımızda 6,3 milyar dolarlık yatırım tamamlanmış olacak. Şu anda ilk petrolü getireceğimiz günü sayıyoruz. Haziran sonunda ilk petrol kargomuz sembolik de olması açısından Azerbaycan'dan geliyor, anlaşmasını yaptık. Sonrasında da ilk olarak ham petrol ünitemizi temmuzun üçüncü haftasında devreye alıyoruz. Azerbaycan'dan gelen kargomuz haricinde ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Rusya'dan 3-4 petrol kargomuz daha gelecek. Bunları aldıktan sonra yaklaşık bir ay kadar boşluğumuz olacak. Bu sürede diğer birimleri de devreye alacağız. Eylül ortasından itibaren ham petrol kargoları sürekli olarak gelmeye başlayacak. Ekim başında da tüm rafineri artık çalışır hale gelecek. Hedefimiz, ekim başında ilk ürünümüzü satacak şekilde rafineri devreye almış olmak."

Rafineride ilk başta tam kapasiteye ulaşamayabileceklerini, kademeli bir artış olabileceğini de aktaran İlter, "Buna karşın, 2019’dan itibaren tesis tam kapasitede çalışmaya geçiyor olacak. Şu anki planımız bu şekilde. Tabii ki Ekim'de devreye aldıktan sonra hiçbir sıkıntı olmazsa maksimum kapasiteye hemen de çıkabiliriz" diye konuştu.

'PETROL FİYATLARI 60-75 DOLAR BANDINDA SEYREDER'

İlter, son dönemde kur ve petrol fiyatındaki artışa bağlı olarak yapılan akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV düzenlemesinin de tüketici açısından çok olumlu bir karar olduğunu kaydetti.

Düşük fiyatlardayken üretimi durduran bölgelerde üretimin yeniden başlamasının oluşturacağı baskının, petrol fiyatlarını yeniden 40 dolar seviyelerine kadar indirmeyeceğini de aktaran İlter, "Ben artık petrol fiyatlarının 60-75 dolar aralığında kalacağını düşünüyorum. Bu hem üretim kaynaklarının ekonomisini destekler hem de tüketici açısından çok negatif etkisi olmayacak bir seviye" ifadelerini kullandı.

TÜPRAŞ tesislerinden sonra ilk rafineri yatırımı olan Star Rafineri'nin jet yakıtı, motorin ve LPG'de de ithalatı azaltması bekleniyor. Türkiye'nin enerji ithalatında ham petrolle birlikte akaryakıt ithalatı önemli bir yer tutuyor. Star Rafineri'nin tam kapasiteyle üretime geçmesinin ardından akaryakıt ithalatında şu anda toplam tüketimin yarısına yaklaşan bağımlılığın üçte bir seviyelerine inmesi, ancak ham petrol ithalatının artması bekleniyor. SOCAR'ın ham petrol tedariğinde daha pahalı olan Azeri petrolünü değil Rus ve Körfez petrolünü kullanacağı belirtiliyor.