Aynı inşaatta ikinci iş cinayeti

Kuzey Kıbrıs'a işçi olarak giden Hataylı Mehmet Ezer, Lefkoşa’da çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşerek, yaşamını yitirdi. Aynı inşaatta 2 ay önce düşerek yaşamını yitiren 19 yaşındaki Yavuz Bay gibi Ezer de sıvacılık yapıyordu.

Kuzey Kıbrıs'a işçi olarak giden Hataylı Mehmet Ezer, Lefkoşa’da çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşerek, yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, 15 katlı inşaatta çalışan Mehmet Ezer, 4’üncü kattaki işleri yaparken dengesini kaybedip düştü. İşçi arkadaşlarının gözleri önünde zemine düşen Ezer, ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk sahibi olduğu belirtilen Mehmet Ezer’in, ailesini memleketi Hatay’da bırakarak, 17 gün önce Kıbrıs'a çalışmak için geldiği öğrenildi. Ezer’in, aynı inşaattan 2 ay önce düşerek, yaşamını yitiren 19 yaşındaki Yavuz Bay gibi sıvacılık yaptığı belirtildi.

ARKADAŞLARIYLA SELFİE ÇEKTİRMİŞ

Mehmet Ezer’in, düşmeden kısa süre önce işçi arkadaşlarıyla inşaatta fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü.