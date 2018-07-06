Ayfer Eğilmez'in cenaze töreni yarın

Petrol İş Sendikası Araştırma bölümünde uzun yıllar çalışan, özelleştirme karşıtı çalışma ve raporlara önemli katkılarda bulunan TMMOB eski Yönetim Kurulu üyesi, KİGEM kurucusu, soL Meclis üyesi Ayfer Eğilmez dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Eğilmez, 7 Temmuz Cumartesi günü öğle vaktinde Şakirin Camii'nden Karacaahmet Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacak. Öncesinde saat 10:30'da Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önünde bir tören düzenlenecek.
Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi: Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi No:37 Kadıköy