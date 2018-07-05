Ayfer Eğilmez hayatını kaybetti

Petrol İş Sendika Araştırma bölümünde uzun yıllar çalışan, özelleştirme karşıtı çalışma ve raporlara önemli katkılarda bulunan TMMOB eski Yönetim Kurulu üyesi, KİGEM kurucusu, soL Meclis üyesi Ayfer Eğilmez bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ayfer Eğilmez bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 1950 doğumlu kimya yüksek mühendisi Eğilmez, Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nden (MTA) emekli olduktan sonra uzun yıllar Petrol İş Sendikası’nın Araştırma bölümünde çalıştı.

TMMOB yönetim kurulu üyeliği, Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi (KİGEM) kuruculuğu, soL Meclis üyeliği yapan Eğilmez, tüm yaşamı boyunca emekten yana tavır aldı, emekçilerin mücadelesinin içinde oldu. Kamucu kimliğiyle hem Petrol İş’teki çalışmaları hem de KİGEM başta olmak üzere yöneticisi, üyesi olduğu diğer kurumlarda 1990’lı ve 2000’li yıllarda özelleştirme karşıtı çalışmalara, raporlara önemli katkılarda bulundu.

Ayfer Eğilmez’i saygıyla anıyoruz.