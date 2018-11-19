Aydın Doğan'dan Erdoğan'a ziyaret: Satın almak istediği bankayı konuştular

Doğan Holding kurucusu ve onursal başkanı Aydın Doğan'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği ve Şekerbank'ı satın almak istediği iddia edildi.

Doğan Holding kurucusu ve onursal başkanı Aydın Doğan'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği ve Şekerbank'ı satın almak istediği iddia edildi.

Oda TV'nin kulislerden edindiği bilgilere göre; Aydın Doğan geçen hafta Ankara'ya giderek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Bünyesindeki medya organlarını Demirörenler’e devretmesinin ardından gözlerden uzak durmayı seçen Aydın Doğan'ın Erdoğan'ı ziyaretinde gündemde iki konu vardı.

1- Aydın Doğan ve ailesi hakkında açılan davalar.

2- Satışa çıkarılan Şekerbank.

Aydın Doğan, kendisi ve ailesi hakkında açılan davalarla ilgili Erdoğan'a bilgi verdi. Görüşmenin asıl kritik konusu Şekerbank'tı. Doğan, Şekerbank'a talip olduklarını Erdoğan'a söyledi.