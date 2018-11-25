On ayda 92 kadın işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre 2018'de en az 92 kadın işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde paylaşılan rapor, esnek ve güvencesiz koşullar altında çalıştırılan kadın işçilerin istihdamdaki rolünün çarpıtılarak sunulduğuna dikkat çekiyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde paylaştığı rapora göre 2018’in ilk 10 ayında en az 92 kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Raporda yer alan bilgilere göre kadınların hayatını kaybettiği iş cinayetlerinin yarısı trafik ve servis kazaları sebebiyle meydana geliyor. Trafik sebebiyle gerçekleşen ölümlerde güvencesiz çalışma koşullarına işaret eden rapor, bu sebeple yaşanan iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin ağırlıklı kısmı kamyon, traktör ya da minibüslerle tarlalara taşınan tarım işçisi kadınlar olduğunu belirtiyor.

Son yıllardaki kadın iş cinayetlerinde, kadın işçinin işyerinde ya da iş yolunda bir erkeğin şiddeti sonucu ölümlerindeki artış da dikkat çekici. 2018’in ilk 10 ayında yaşanan kadın iş cinayetlerinden 5’inin nedeni kadınların işyerindeki ya da işyerine dışarıdan gelen bir erkek tarafından katledilmesi ya da cinsel ve fiziki şiddet görmesi oluşturuyor.

Ayrıca, raporda yaşamını yitiren kadın işçilerin 10’unun mülteci, 7’sinin ise çocuk yaşta olduğu vurgulandı.

KADIN İŞÇİLERİN YARISI KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR

Türkiye’de 10 kadından yalnız 3’ünün ekonomik yaşama dahil olabildiği belirtilen raporda, “Dört kadından biri ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Bu ekonomik şiddet barajını aşıp çalışan kadınlar ise geçici ve güvencesiz işlere mahkum ediliyor. Kadın işçilerin neredeyse yarısı kayıt dışı çalıştırılıyor. Kadın emekçiler erkeklere oranla daha az ücret alıyor ve daha kötü koşullarda çalıştırılıyor” ifadelerine yer verildi.

ESNEK ÜRETİM, ŞİŞİRİLMİŞ İSTİHDAM

Hükümetin “Ulusal İstihdam Stratejisi” adını verdiği program çerçevesinde kadınların iş gücü içerisindeki payını arttırma hamlesinin bir yanılsama olduğunu vurgulayan raporda güvencesiz, geçici, yarı-zamanlı ve ucuz işlerde istihdam edilen kadınların esnek ve sağlıksız koşullarda çalıştırıldıklarına dikkat çekiyor.